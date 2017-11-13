Делегация РФ опоздала на переговоры с президентом Турции из-за поломки самолета

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что у самолета Ту-204 специального летного отряда «Россия», на котором в Турцию на встречу с президентом Реджипом Эрдоганом должна была вылететь российская делегация, обнаружена неисправность. Об этом она рассказала ТАСС.

Крылова не уточнила, о какой именно неполадке идет речь, но сообщила, что для вылета из Сочи делегации будет предоставлен запасной борт.

«Это техника, поломки случаются у любой техники, и давайте скажем "спасибо", что поломка случилась на земле», — заметил по поводу произошедшего инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который входит в делегацию.