13 ноября 2017, 16:08
Делегация РФ опоздала на переговоры с президентом Турции из-за поломки самолета
Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что у самолета Ту-204 специального летного отряда «Россия», на котором в Турцию на встречу с президентом Реджипом Эрдоганом должна была вылететь российская делегация, обнаружена неисправность. Об этом она рассказала ТАСС.
Крылова не уточнила, о какой именно неполадке идет речь, но сообщила, что для вылета из Сочи делегации будет предоставлен запасной борт.
«Это техника, поломки случаются у любой техники, и давайте скажем "спасибо", что поломка случилась на земле», — заметил по поводу произошедшего инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который входит в делегацию.
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