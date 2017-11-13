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13 ноября 2017, 00:04
Мемория

Мемория. Илья Усыскин

Илья Давыдович Усыскин
Илья Давыдович Усыскин

13 ноября 1910 года родился Илья Усыскин, физик, участник полета стратостата «Осоавиахим-1».

 

Личное дело

Илья Давыдович Усыскин (1910-1934) родился в Ярославской губернии в многодетной семье кузнеца. Все детство прожил в Пензе. Там же пошел в школу имени В. Г. Белинского, которую окончил в 1926 году в 15 лет. В детстве любил математику, проявлял большие способности при изучении иностранных языков. Уже в школе Илья настолько хорошо знал немецкий язык, что читал в подлиннике «Фауста» Гете.

После школы пытался поступить одновременно сразу в три института, однако ни в один из них не был принят ввиду малолетства.

В 1927 году поступил в Московское высшее техническое училище, а через год перевелся в Ленинградский политехнический институт на физико-механический факультет. В 1931 году Усыскин окончил институт, ставший к тому времени Ленинградским физико-механическим, получив квалификацию инженера-физика. Был учеником академика А. Ф. Иоффе.

Закончив досрочно аспирантуру, с марта 1932 года работал доцентом в Ленинградском физико-техническом институте. Был секретарем комсомольского коллектива образованного комбината институтов.

В 1932 году инженер Андрей Васенко закончил проектирование высотного стратостата. В Осоавиахиме он вместе с конструктором Павлом Федосеенко создал всесоюзный денежный фонд «Штурм стратосферы», который поддержал Константин Циолковский. Началась активная работа над созданием аэростата, а также над разработкой приборов, которыми он должен быть оснащен.

Академик А. Ф. Иоффе руководил научной программой предстоящего полета, состоящей из пяти разделов: исследование космических лучей, магнитных явлений, состава атмосферы, проведение аэрофотосъемки, медико-физиологических исследований. Стратонавтам «Осоавиахима-1» предстояло получить новые сведения о физическом состоянии верхних слоев атмосферы, химическом составе воздуха, природе космических лучей, интенсивности космического излучения, величине напряженности магнитного поля Земли в стратосфере. Для экспериментов стратостат оснастили 34 приборами, созданными в Главной геофизической обсерватории, а также в Радиевом и Физико-техническом институтах. Полет заинтересовал и ученых Института экспериментальной биологии, решивших отправить в стратосферу «команду» мушек-дрозофил. В состав аппаратуры стратостата входили фотоаппараты, прибор для исследования магнитного поля Земли, метеорограф – самопишущий прибор для записи температуры, давления и влажности воздуха и другие. Кроме того, необходимо было разработать компактную камеру Вильсона, предназначенную для улавливания космических лучей в стратосфере.

Эту камеру в своем институте и создал Илья Усыскин. После этого Иоффе предложил Усыскину принять участие в полете на стратостате.

На три места в кабине стратостата «Осоавиахим-1» претендовали одиннадцать человек. В итоге экипаж был сформирован из Федосеенко, Васенко и Усыскина. Началась подготовка к полету. В июле 1933 года состоялся тренировочный полет. В конце 1933 года аэростат переправили из Ленинграда в Москву на аэродром в Кунцево.

Стартовав в 9 часов утра 30 января 1934 году, уже к 10 часам стратонавты достигли отметки 19000 метров над уровнем моря, то есть наивысшей высоты, ранее покоренной их предшественниками на «СССР-1».

«"Говорит Сириус! Говорит Сириус!" – неслось из облачной дали. Стратонавты рапортовали проходившему в те дни XVII съезду партии о покорении рекордной высоты – 20 км. С 20-километровой высоты голос маленькой рации едва слышен, но каждое слово сейчас же подхватывают мощные радиостанции Москвы. Экстренные сообщения о полете стратостата несутся над материками и океанами.

Около полудня радист принял последнее сообщение: «Алло! Говорит "Сириус"! Временно прекращаем прием и передачу, для того чтобы включить патроны для поглощения углекислоты». Затем связь со стратонавтами была прервана, и об их судьбе несколько часов было ничего не известно.

Около 17 часов вечера разбитая гондола была обнаружена в Мордовии. Все участники экспедиции погибли.

На момент гибели Илье Усыскину – самому молодому члену экипажа – было всего 23 года.

 

Чем знаменит

 
Илья Усыскин

Полет стратостата «Осоавиахим-1» установил рекорд высоты — 21 946 м. До этого никому в мире в истории человечества на такую высоту подняться не удавалось.

Но этот рекорд и стал причиной гибели воздухоплавателей. Превышение предельной безопасной высоты полета для этого аппарата (около 20,5 км) привело к перегреву на солнце оболочки стратостата. Сброс нагретого газа, необходимый для снижения, затем сказался на скорости спуска. После того, как стратостат перестал нагреваться солнцем, оставшегося объема газа стало не хватать и снижение стало слишком быстрым. Когда скорость падения стала критической, на высоте около 2 км от земли произошел отрыв гондолы от баллона.

 

О чем надо знать

На утреннем заседании XVII съезда ВКП(б) 31 января 1934 года было зачитано сообщение:

«30 января, между 15 час. 30 мин. и 17 час. дня, в Инсарском районе Мордовской области, около села Потижский Острог, в 8 км южнее станции Кадошкино, Московско-Казанской железной дороги, упал стратостат "Осоавиахим № 1". Оболочка от удара оторвалась и улетела. В гондоле обнаружены трупы участников полета — товарищей Федосеенко, Васенко и Усыскина. Из опросов очевидцев установлена следующая картина аварии: при падении стратостата оболочка оборвалась и при этом были слышны два взрыва. На месте обнаружены три трупа погибших товарищей, лежавшие в гондоле, один изуродованный до неузнаваемости. Все предметы и приборы, находившиеся в гондоле, разбиты. На место катастрофы для расследования выехала специальная комиссия».

2 февраля 1934 года урны с прахом стратонавтов были захоронены в Кремлевской стене. На похоронах присутствовали все делегаты съезда в полном составе. Урны с прахом стратонавтов лично несли Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов и Иосиф Сталин.

 

Прямая речь

Из письма Ильи Усыскина: «Я иногда говорю себе: "Если меня когда-нибудь спросят: "Что ты делал в эпоху первой пятилетки?" — я отвечу: "Изучал космические лучи". Знаю, я отлично знаю, что то, над чем я работаю, нужно моей стране, внешне эта работа неэффективная, но когда-нибудь все окупится. …И я еще сильней берусь за работу, которая волнует меня безграничными просторами, так что дух захватывает».

О старте Осавиахима-1: «По краям взлетного поля вспыхнули прожекторы. На освещенном снегу разложили брезент, 50 красноармейцев вынесли из склада завернутую в полотнище оболочку, развернули ее в виде огромного серебристого круга. В петлях на краях оболочки красноармейцы продернули поясные веревки: 140 красноармейцев — по двое к каждой поясной веревке. "Дать газ", — раздалась команда. По оболочке побежали волны, она начала медленно расти. Красноармейцы крепко держали веревки. На поле собрались журналисты, члены государственной комиссии. И вот показались стратонавты, одетые в специальные комбинезоны с электрообогревом. Они шли спокойно, кивая знакомым. Такими они и остались в памяти присутствовавших, с немного усталыми, тревожными и в то же время счастливыми лицами».

 

5 фактов об Илье Усыскине

  • Илья Усыскин и два остальных члена экипажа были награждены орденами Ленина. Впервые в СССР — посмертно.
  • В 1963 году 30 января на привокзальной площади Саранска был открыт памятник трем героям-стратонавтам. Также в честь них назван проезд в Москве.
  • Поселок Потиж-Острог Инсарского района Мордовии, близ которого упал стратостат, теперь называется село Усыскино.
  • Имя Ильи Усыскина носят улицы в Пензе, Саранске, Рузаевке, Инсаре, Большом Селе Ярославской области и переулок в Санкт-Петербурге.
  • В память об Илье Усыскине в 1934 году и в 1944 году были выпущены почтовые марки СССР.

 

Материалы об Илье Усыскине

Прорыв в стратосферу. Известия Мордовии, № 14, 30 января 2004.

Полет и гибель стратостата «Осоавиахим-1»

Статья об Илье Усыскине в Википедии

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Мемория. Илья Усыскин
Илья Давыдович Усыскин
13 ноября 1910 года родился Илья Усыскин, физик, участник полета стратостата «Осоавиахим-1».
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