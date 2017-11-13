СМИ опубликовали приписываемые «фабрике троллей» твиты про Brexit

Издание Wired опубликовало несколько примеров постов из Twitter, которые считаются попытками российских властей через так называемую фабрику троллей воздействовать на общественное мнение Великобритании по поводу выхода страны из Евросоюза.

Примечательно, что опубликованные твиты выражали диаметрально противоположные точки зрения — то есть в поддержку Brexit и против него, а также содержали высказывания расистского и антииммигрантского толка.

Посты, вызывающие подозрения, размещались с 29 аккаунтов (это информация, которой владеет Wired), из них непосредственно британской политике были посвящены всего 139 сообщений — не считая перепостов (а вот они делались «тысячи раз»). В общей сложности у всех подозрительных аккаунтов насчитывается 268 тысяч подписчиков. Издание отмечает, что ему удалось ознакомиться лишь с незначительным объемом данных, и они могут быть «частью намного большей проблемы».

Один из примеров содержит цитату из высказывания мэра Лондона о том, что «террористические атаки – часть жизни в большом городе». Далее автор твита сообщает, что самый большой город в мире — это Токио, и в нем нет «исламского терроризма». В другом примере говорится: «Европейское разнообразие слишком расистское. Вам нужно исламское».

Характерно, что эти твиты публиковались в основном после объявления результатов голосования на референдуме по выходу Великобритании из состава ЕС.

Напомним, в последние недели в стране распространяется гипотеза о том, что российские власти могли влиять на ход референдума, состоявшегося прошлым летом. Аккаунты в расследовании фигурируют те же самые, что и в американском скандале с предполагаемым влиянием «фабрики троллей» на президентскую кампанию. Все они уже заблокированы администрацией Twitter, поэтому СМИ не имеют доступа к исходным сообщениям.