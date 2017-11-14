Посол РФ в США оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии‍

Российский посол в США Анатолий Антонов позитивно оценил совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Сирии. Об это сообщает РИА Новости.

По его мнению, документ показывает, что страны могут работать вместе и в этом случае они эффективно побеждают международный терроризм.

Речь идет о совместном заявлении по Сирии, сделанном лидерами двух держав в кулуарах саммита АТЭС. В нем говорится, что страны продолжат совместную борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) до ее полного уничтожения. Кроме того, Путин и Трамп подчеркнули важность создания зон деэскалации в Сирии и призвали все страны ООН увеличить помощь этой стране.

Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий счел заявление достижением, особенно на фоне «антироссийской истерии» в Америке.

Госдеп США сообщил, что соглашение стало результатом нескольких месяцев интенсивных переговоров. Документ подтвердил приверженность лидеров двух стран территориальной целостности Сирии.