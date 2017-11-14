Брат Тельмана Исмаилова заочно арестован по обвинению в убийстве

Басманный суд Москвы 30 октября заочно арестовал Вагифа Исмаилова — брата владельца снесенного Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом сообщила пресс-служба райсуда, передают РИА Новости и ТАСС.

Ранее стало известно, что 30 октября суд арестовал Тельмана Исмаилова и объявил его в международный розыск.

По данным источника ТАСС, в международный розыск объявлен и его брат.

Оба проходят по делу об убийстве двух бизнесменов — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брилева — в мае 2016 года.

По данным источников «Росбалта», братья Исмаиловы до недавнего времени находились в в турецкой Анталии, проживали в гостиничном комплексе Mardan Palace.

«Сам отель в конце лета за долги был отключен от электричества. По данным оперативников, братья Исмаиловы, опасаясь, что Турция может их выдать России, перебрались во Францию, где и пребывают в настоящее время», — говорится в заметке.