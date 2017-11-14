Гипермаркет «Ашан» отказался от бесплатных пакетов

С 15 ноября в гипермаркетах сети «Ашан» перестанут выдавать бесплатные пластиковые пакеты и продавать их на кассах. Компания объясняет это решение заботой об экологии, пишет РБК.

Вместо пластиковой упаковки будут продаваться экопакеты, на 40% состоящие из переработанных материалов, и бумажные сумки и пакеты.

В сообщении пресс-службы компании сказано, что она берет на себя «обязательство по снижению негативного влияния на окружающую среду».

В конце октября cпецпредставитель президента РФ по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности Сергей Иванов поручил Минпромторгу изучить возможность внедрения экологического сбора за использование полиэтилена. Он подчеркнул, что при использовании он наносит «кратно больший вред», чем бумажная упаковка. Также стало известно, что экологи обратились к 20 крупнейшим ритейлерам с предложением изъять пластиковые пакеты из оборота.