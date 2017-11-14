ФАС выдала предупреждение врио самарского губернатора

Федеральная антимонопольная служба выписала предостережение врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову. Как сообщается на сайте ведомства, в ФАС посчитали, что озвученные главой региона планы могут привести к нарушению антимонопольного и торгового законодательства

В октябре Азаров сообщил о том, что планирует заставить местные сети торговать самарской продукцией.

«Мы будем с сетевыми компаниями, с торговыми компаниями работать, почему у нас приоритет на торговых полках отдан продукции другого региона, а не самарского. Мы это поправим, мы совершенно точно это сделаем», — цитировал его «Интерфакс».

«ФАС России предостерегает врио губернатора Самарской области от совершения подобных действий, в связи с тем, что они могут привести к нарушению положений Закона о торговле, а также Закона о защите конкуренции», — отметили в ведомстве.

Азаров был назначен врио губернатора 25 сентября 2017 года.