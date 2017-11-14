Россия вернула часть Байконура Казахстану

Часть арендованных под космодром Байконур земель Россия передала Казахстану. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

В заявлении указывается, что 8-9 ноября в Челябинске в рамках ХIV Форума межрегионального сотрудничества первый заместитель генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Александр Иванов и первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Кайрат Айтуганов подписали протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса Байконур.

В соответствии с договоренностью из российской аренды выведено 11,6 тысячи гектаров земли около двух поселков. Освободившаяся площадь будет использована для развития на ней социально-экономической инфраструктуры.

В Челябинске также был подписан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой и ее казахским коллегой Елжаном Биртановым протокол изменений «О порядке медицинского обслуживания». Он затрагивает как обслуживающий персонал космодрома, так и жителей близлежащих поселков и предусматривает совершенствование форм медпомощи.