14 ноября 2017, 13:52
Компания Mattel выпустила куклу Барби в хиджабе
Mattel Inc. на официальной странице в Twitter объявила о начале производства куклы Барби в хиджабе и белом фехтовальном костюме.
Ее прообразом стала американская фехтовальщица-саблистка и чемпионка мира Ибтихадж Мухаммад, первой вышедшая на Олимпиаду в хиджабе.
Кукла-фехтовальщица входит в линейку образов «Shero», прообразами для которой стали реальные женщины.
Mattel выразила надежду, что новая Барби напомнит девочкам, что «они могут быть кем угодно и заниматься чем угодно».
We are so excited to honor @IbtihajMuhammad with a one-of-a-kind #Barbie doll! Ibtihaj continues to inspire women and girls everywhere to break boundaries. #Shero #YouCanBeAnything #GlamourWOTY pic.twitter.com/oV0e6ClgL6— Barbie (@Barbie) 13 ноября 2017 г.
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