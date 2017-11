Компания Mattel выпустила куклу Барби в хиджабе

Mattel Inc. на официальной странице в Twitter объявила о начале производства куклы Барби в хиджабе и белом фехтовальном костюме.

Ее прообразом стала американская фехтовальщица-саблистка и чемпионка мира Ибтихадж Мухаммад, первой вышедшая на Олимпиаду в хиджабе.

Кукла-фехтовальщица входит в линейку образов «Shero», прообразами для которой стали реальные женщины.

Mattel выразила надежду, что новая Барби напомнит девочкам, что «они могут быть кем угодно и заниматься чем угодно».

We are so excited to honor @IbtihajMuhammad with a one-of-a-kind #Barbie doll! Ibtihaj continues to inspire women and girls everywhere to break boundaries. #Shero #YouCanBeAnything #GlamourWOTY pic.twitter.com/oV0e6ClgL6