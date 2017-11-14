Находящийся в СИЗО бывший губернатор Кировской области Никита Белых женился на подмосковной поэтессе Екатерине Рейферт. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Андрей Грохотов, передает «Интерфакс».

По словам защитника, церемония прошла 14 ноября.

«Мой подзащитный сегодня женился на своей невесте. Их можно поздравить», — сообщил Грохотов агентству.

Официальное предложение Рейферт бывший губернатор сделал 11 октября на судебном заседании, где она выступала свидетелем по его уголовному делу.

Экс-губернатора обвиняют в получении двух взяток на общую сумму в 600 тысяч евро. Он находится в московском СИЗО «Лефортово».