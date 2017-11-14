Минфин обложил налогом сделки с криптовалютой

Министерство финансов России разъяснило свою позицию по уплате налогов со сделок купли-продажи биткойнов. В письме от 13 октября Минфин отмечает, что для операций с биткойнами не прописан специальный порядок налогообложения, поэтому с них следует уплачивать НДФЛ по общим правилам. С письмом ознакомились «Ведомости» и «Коммерсантъ».

Письмо с разъяснением по частному вопросу сделок с биткойнами подписал директор департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов, о других криптовалютах в нем не говорится.

Платить НДФЛ со сделок с биткойнами, по мысли чиновника, граждане должны самостоятельно.

В другом письме, как отмечает «Коммерсантъ», Минфин признает, что пока неясно, чем считать криптовалюты — средством платежа, имуществом или ценной бумагой. «Правовое определение криптовалют, а также их сущность в законодательстве» не определены, отмечают в министерстве.