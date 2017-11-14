Близкий к окружению Путина общественник заявил о выдвижении в президенты

Лидер петербургского общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов подтвердил РИА Новости, что собирается участвовать в президентских выборах 2018 года.

Ранее сегодня о его скором выдвижении сообщил «Новый день». По данным издания, за 39-летним Чухлебовым может стоять близкий к действующему президенту бизнесмен Юрий Ковальчук, который является совладельцем «Национальной медиагруппы».

«Сильных кандидатов – таких, как, например, Кудрин – до участия в выборах не допустят. Не допустят и тех, кто играет на одном информационном поле с президентом (например, патриотическая повестка). Но нужен человек, который будет озвучивать относительно либеральную повестку в экономике, выступать от имени предпринимательства», — заявил один из источников издания.

«Я подтверждаю информацию о выдвижении моей кандидатуры на пост президента РФ», — сказал Чухлебов РИА Новости.