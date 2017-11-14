Минюст США допустило расследование в отношении Хиллари Клинтон‍

Минюст США оценит необходимость расследования против экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в связи с переходом американской компании Uranium One под контроль корпорации «Росатом». Об этом сообщает FoxNews.

Ведомство сообщило республиканцам из Конгресса США, что в ответ на их запросы генпрокурор страны Джефф Сешнс дал распоряжение оценить факты, затронутые в их письмах. По результатам изучения, возможно, будет назначен спецпрокурор, который займется расследованием.

Республиканские сенаторы заподозрили, что Хиллари Клинтон могла опосредованно получить от российской стороны деньги за попустительство при переходе компании Uranium One, которой принадлежит 20% американского урана, под контроль российской госкорпорации «Росатом».

Компании Uranium One принадлежит пятая часть всех урановых запасов США и рудники в Казахстане, Австралии и ЮАР. Во время заключения сделки «Росатома» с Uranium One фонд Клинтонов получил пожертвования на сумму свыше 30 млн долларов от предпринимателей, связанных с урановой компанией.