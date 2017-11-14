Минюст США внес RT в реестр иноагентов

Министерство юстиции США подтвердило, что американский филиал российского телеканала RT зарегистрировался в качестве иностранного агента в США. Об этом пишет ТАСС.

Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дан Боэнте заявил, что американцы имеют право знать, «кто действует в США с целью повлиять на правительство или общественность от имени иностранной стороны».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявляла, что между уголовным делом и регистрацией в качестве иноагента она выбрала последнее. Симоньян также отметила, что намерена обратиться в суд, чтобы доказать незаконность выставленных минюстом США требований.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что считает недружелюбным требование США зарегистрировать RT иностранным агентом. Дипломат сообщил, что уже посетил офис издания и выразил свою поддержку сотрудникам.

В качестве зеркальной меры в ответ на решение минюста США Госдума РФ начала разрабатывать законопроект, позволяющий приравнивать иностранные СМИ к иностранным агентам. Корпункты и соцсети затронуты не будут. В качестве предполагаемых иноагентов названы радио «Свобода», немецкая Deutsche Welle, CNN и «Голос Америки».

Представитель нью-йоркской организации Комитет защиты журналистов (КЗЖ) Александра Эллербек заявила, что принуждение RT America — это «плохая идея».

«Это изменение позиции по вопросу о том, как именно применялось законодательство на протяжении последних десятилетий, поэтому у нас мало данных о том, как именно требования к подаче информации могут сказаться на отдельных журналистах», — подчеркнула она и призвала Россию не принимать ответных мер в отношении американских СМИ.