ФСБ и столичные власти разошлись в оценке ущерба от действий телефонных террористов

Ущерб от массовой эвакуации из-за ложных сообщений о минировании в Москве составил, по данным ФСБ, 150 млн рублей. Об этом в Мосгордуме сообщил замначальника столичного управления ФСБ Андрей Яценко, передает РИА Новости.

В свою очередь, глава городского департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил, что материальный ущерб составил «сотни миллионов рублей».

И это лишь «прямые затраты, которые несут городские структуры, обеспечивающие те или иные мероприятия, связанные с эвакуацией».

По словам Яценко, всего с сентября, когда началась волна эвакуаций, она затронула 75 из 85 регионов РФ. Всего поступило около 2 тысяч сообщений о ложном минировании.

Из них около 600 сообщений было в Москве, около 100 — в Московской области.

Массовые эвакуации продолжаются в России с перерывами с 11 сентября, авторы ложных сообщений о минировании остаются на свободе.