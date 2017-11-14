ЦБ пообещал определить понятие криптовалюты и ICO в первом полугодии 2018 года

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в кулуарах научно-практической конференции «Правовое регулирование финансового рынка: традиции и новации» рассказал о планах регулятора завершить юридическое определение криптовалют и связанных с ними инструментов. Об этом пишет RNS.

«Рубль является единственным законным средством платежа на территории Российской Федерации, мы исходим из этого. Плюс есть поручение президента создать юридические сущности, которые описывают криптомир, чем мы вместе с Минфином сейчас и занимаемся», — сказал Швецов. Он добавил, что все будет оформлено законодательно, так как отрегулировать новые юридические сущности нормативными актами нельзя.

13 октября СМИ опубликовали письмо Министерства финансов России с разъяснением позиции по налогообложению операций с биткойнами. В нем сообщается, что с них следует уплачивать НДФЛ по общим правилам. Однако в документе отмечалось, что правового определения криптовалют не существует и пока неясно, чем они являются, — ценной бумагой, имуществом или средством платежа.