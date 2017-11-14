Додон предложил Приднестровью войти в Молдавию с сохранением полномочий

Президент Молдавии Игорь Додон в очередной раз объявил о готовности принять Приднестровье в состав страны с сохранением за регионом существующих полномочий.

«Все знают о моей позиции федеративного государственного устройства. Но на самом деле неважно, как это будет называться: федерация, автономия и т.д. Важно, чем этот статус будет наполнен. Я считаю, что все полномочия, которые сегодня есть у Приднестровья, ему нужно оставить. Парламент, президента, правительство, флаг. И из Приднестровского бюджета мы ни копейки брать не должны», — рассказал Додон «Независимой газете».

По его словам, у Молдавии с Приднестровьем «должна быть общая государственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя политика». При этом Молдавия должна официально стать нейтральным государством.

«И еще одно: мы должны дать Приднестровью право на самоопределение в случае потери Молдовой своей государственности. Хотя я уверен, что после объединения страны в Молдове уже никогда не будет проунионистской власти», — заявил Додон, имея в виду движение за вхождение республики в состав Румынии.

По мнению молдавского президента, у Приднестровья «два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы».

«Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова», — подчеркнул Додон.