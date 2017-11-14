Биржевой курс доллара впервые с августа превысил 60 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 15 августа превысил 60 рублей, поднявшись до отметки 60,02 рубля по состоянию на 18:01 мск.

Евро также пошел в рост — до 70,54 рубля. Последний раз европейская валюта стоила дороже 70 рублей 30 августа.

Эксперты, на которых ссылается «Интерфакс», объясняют рост доллара и евро к рублю снижением нефтяных цен, осторожностью инвесторов по отношению к активам emerging markets, снижению интереса к операциям carry trade.