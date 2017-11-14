В Думу внесли поправку о СМИ-иноагентах

Представители всех четырех фракций Госдумы внесли на рассмотрение поправку, которая позволяет признать зарубежные средства массовой информации иностранными агентами. Об этом, как передает РБК, сообщил вице-спикер Петр Толстой. На сайте Думы документ пока не опубликован.

По его словам, решать, какое СМИ получит статус иностранного агента, будет Минюст России, как и в случае с иноагентами среди некоммерческих организаций.

К иностранным агентам депутаты предлагают отнести «СМИ, зарегистрированные на территории другого государства либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур — госорганов или компаний или же от российских компаний с иностранным финансированием», цитирует Толстого «Интерфакс».

По словам вице-спикера Думы, СМИ-иноагенты будут обязаны маркировать свою принадлежность к этой категории.

«Если СМИ признано иноагентом, то оно действует так, как действует НКО-иноагент», — пояснил депутат.

Толстой, как сообщает ТАСС, не исключил, что Госдума одобрит законопроект в первом чтении уже 15 ноября.

Поправки стали ответом на требования США зарегистрировать RT America в качестве иноагента. Эти требования были выполнены.