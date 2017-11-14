Землетрясение в Иране привело к гибели 530 человек

Жертвами мощного землетрясения на границе Ирана с Ираком, по последним данным, стали 530 человек. Еще 7,5 тысяч получили ранения, сообщает иранское агентство Mehr News Agency.

Землетрясение произошло в воскресенье 12 ноября в ста километрах к западу от иранского города Керманшах. В результате полностью разрушенными оказались 12 тысяч домов, еще столько же были повреждены.

По словам иранских властей, число погибших еще вырастет, так как не все они извлечены из-под завалов.

14 ноября в Иране день траура.