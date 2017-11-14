Минобороны заменило фейковые картинки в новости про ИГ на новые
Министерство обороны России исправило публикации, призванные продемонстрировать «неоспоримое подтверждение» того, что США сотрудничают с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ).
Ранее военное ведомство уличили в том, что снимки, опубликованные в качестве доказательства этого сотрудничества, совпадали с кадрами из компьютерной игры, а также со старыми записями боевых действий. В частности, на это обратила внимание газета The Independent и Conflict Intelligence Team.
Публикацию фейковых фотографий в Минобороны назвали ошибкой гражданского сотрудника, цитирует «Интерфакс» пресс-релиз ведомства. Минобороны также сообщило, что проводит проверку в отношении этого сотрудника.
Никаких сообщений об инциденте на сайте или в соцсетях Минобороны опубликовано не было.
Текст обновленной публикации о якобы сотрудничестве США с ИГ Минобороны менять не стало.
#СИРИЯ Минобороны России публикует неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке https://t.co/SH9eWkgNlN pic.twitter.com/vIRvRStBEP— Минобороны России (@mod_russia) 14 ноября 2017 г.