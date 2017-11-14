Минобороны заменило фейковые картинки в новости про ИГ на новые

Министерство обороны России исправило публикации, призванные продемонстрировать «неоспоримое подтверждение» того, что США сотрудничают с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ).

Ранее военное ведомство уличили в том, что снимки, опубликованные в качестве доказательства этого сотрудничества, совпадали с кадрами из компьютерной игры, а также со старыми записями боевых действий. В частности, на это обратила внимание газета The Independent и Conflict Intelligence Team.

Публикацию фейковых фотографий в Минобороны назвали ошибкой гражданского сотрудника, цитирует «Интерфакс» пресс-релиз ведомства. Минобороны также сообщило, что проводит проверку в отношении этого сотрудника.

Никаких сообщений об инциденте на сайте или в соцсетях Минобороны опубликовано не было.

Текст обновленной публикации о якобы сотрудничестве США с ИГ Минобороны менять не стало.