ЕСПЧ подтвердил наличие дискриминации в законах РФ о гей-пропаганде

Большая палата ЕСПЧ подтвердила вынесенное в июне решение Европейского суда по правам человека, согласно которому российские регинальные законы о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних являются дискриминационными. Об этом сообщается на сайте суда.

Большая палата рассматривала апелляцию РФ на решение ЕСПЧ по делу «Баев и другие против России». Заявители — Николай Баев, Николай Алексеев и Алексей Киселев — являются гей-активистами.

Суд поддержал их в том, что запрет на пропаганду однополых отношений среди несовершеннолетних узаконивает дискриминацию и противоречит свободе выражения.

Жалоба касалась отдельных законов Архангельской, Рязанской областей и Санкт-Петербурга. Эти региональные запреты на гей-пропаганду были приняты до федерального закона, который действует с 2013 года.