Владимиру Этушу вернули похищенные миллионы

Актеру Владимиру Этушу и его супруге Елене вернули все деньги, похищенные у них другом семьи. Об этом сообщает столичный главк СК.

Деньги возместил сам подозреваемый. Речь шла о более 28 млн рублей в иностранной валюте по курсу декабря 2013 года.

О том, что у Этуша украли крупные деньги, стало известно в октябре. Сообщалось, что в 2013 году супруги Этуш доверили 530 тысяч долларов и 235 тысяч евро (28 млн рублей по тогдашнему курсу) другу семьи, бывшему главе Нацбанка Абхазии Дауру Барганджии. Он обещал вложить деньги в швейцарский банк. Вовремя средства он не вернул.

Барганджия заключен под стражу. Его подозревают в мошенничестве.