Снимки Минобороны РФ о поддержке ИГ армией США оказались взяты из игры
Минобороны России удалило твит из своего официального аккаунта, в котором демонстрировались снимки, якобы снятые с беспилотника и призванныедоказать сотрудничество США с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» (ИГ).
Твит гласил: «#СИРИЯ На снимках российских #БЛА формирования ИГИЛ, спасаясь от ударов ВКС РФ колоннами уходят из Абу-Кемаля в направлении сирийско-иракской границы. США отказались наносить авиаудары по террористам ИГИЛ, ссылаясь на то что боевики "добровольно сдаются им в плен"».
Вскоре пользователи сети обнаружили, что размещенные Минобороны снимки совпадают с кадрами из компьютерной игры, размещенными в интернете.
Вы будете смеяться, но остальные три картинки из твита Министерства обороны РФ — тоже фейк. Они взяты из видео действий ВВС Ирака под Фаллуджей в 2016 году.https://t.co/tArzxhOOMd— Рустем Адагамов (@adagamov) 14 ноября 2017 г.
Вот это зашквар, офигеть. pic.twitter.com/g1cnGVavXB
«Неоспоримое подтверждение», ага :-))— Рустем Адагамов (@adagamov) 14 ноября 2017 г.
Вот отсюда: https://t.co/odThjHtHqj
Позорище какое. pic.twitter.com/ptI5NDT1to