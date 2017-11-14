Снимки Минобороны РФ о поддержке ИГ армией США оказались взяты из игры

Минобороны России удалило твит из своего официального аккаунта, в котором демонстрировались снимки, якобы снятые с беспилотника и призванныедоказать сотрудничество США с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» (ИГ).

Твит гласил: «#СИРИЯ На снимках российских #БЛА формирования ИГИЛ, спасаясь от ударов ВКС РФ колоннами уходят из Абу-Кемаля в направлении сирийско-иракской границы. США отказались наносить авиаудары по террористам ИГИЛ, ссылаясь на то что боевики "добровольно сдаются им в плен"».

Вскоре пользователи сети обнаружили, что размещенные Минобороны снимки совпадают с кадрами из компьютерной игры, размещенными в интернете.