ФАС начала проверку цен на iPhone Х без переговоров с продавцами

ФАС России на прошлой неделе начала поверку ритейлеров, продающих iPhone Х, заподозрив их в сговоре. Об этом RNS сообщили в пресс-службе антимонопольного регулятора.

Там заявили, что проверка продлится до тех пор, пока не будет ясна «картина с продажами и ценами на эту марку iPhone».

Там также отметили, что ФАС проводит проверку самостоятельно — не привлекая для консультаций ритейлеров и производителя смартфонов Apple.

3 ноября в ФАС заявили, что проведут проверку ценообразования на iPhone X по жалобе гражданина, который заявил об одинаковых ценах на новый смартфон у разных ритейлеров.