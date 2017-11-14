14 ноября 2017, 19:09
ФАС начала проверку цен на iPhone Х без переговоров с продавцами
ФАС России на прошлой неделе начала поверку ритейлеров, продающих iPhone Х, заподозрив их в сговоре. Об этом RNS сообщили в пресс-службе антимонопольного регулятора.
Там заявили, что проверка продлится до тех пор, пока не будет ясна «картина с продажами и ценами на эту марку iPhone».
Там также отметили, что ФАС проводит проверку самостоятельно — не привлекая для консультаций ритейлеров и производителя смартфонов Apple.
3 ноября в ФАС заявили, что проведут проверку ценообразования на iPhone X по жалобе гражданина, который заявил об одинаковых ценах на новый смартфон у разных ритейлеров.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое