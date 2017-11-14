Сенаторы предложили запретить иноагентам работать в РФ без посредников

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета обсуждает возможность запрета для иностранных организаций с госучастием самостоятельно проводить общественно-политические проекты в России. Об этом сообщил член думского комитета по международным делам Сергей Железняк, передает «Интерфакс».

Для работы в России таким организациям (иностранным агентам) потребуется местный партнер.

«Также рассматривается комиссией, и мне представляется крайне актуальным, чтобы вообще те проекты которые реализуются на территории Российской Федерации иностранными государствами или организациями, которые созданы при поддержке иностранных государств, осуществлялись только с разрешения и в партнерстве с российскими», — отметил парламентарий.

Между тем в СПЧ уже выразили озабоченность планами российских законодателей распространить закон об НКО-иноагентах на иностранные СМИ.

Как заявил «Интерфаксу» член СПЧ Николай Сванидзе, такой ответ на признание телеканала RT иностранным агентом в США является чрезмерным.

«Мы отвечаем в режиме холодной войны, отвечаем с перехлестом, ведь под этот закон могут попасть не только государственные телеканалы, но и, скажем, CNN, который вообще не получает ни доллара от правительства США. Мало того, не только американские, но и, скажем, Deutsche Welle, немецкая телерадиокомпания», — отметил Сванидзе.

Руководитель «Московской Хельсинкской группы», член СПЧ Людмила Алексеева, со своей стороны, отметила, что когда в России вводился закон об НКО-иноагентах, государство объясняло, что этот статус иноагента не несет никаких последствий.

«А когда в Америке от RT потребовали, чтобы она стала иностранным агентом, мы всполошились и начали называть иностранными агентами, кого еще не называли, в том числе СМИ, говорим "Какие они мерзавцы, какие они негодяи"», — отметила правозащитница.