Госдума рассмотрит законопроект о сокращении сроков выдачи загранпаспортов

Кабинет министров РФ одобрил и отправил на рассмотрение Госдумы законопроект о сокращении сроков выдачи загранпаспортов по месту пребывания. Документ опубликован на сайте правительства.

Законопроект предлагает сократить с четырех месяцев до трех месяцев срок оформления и выдачи загранпаспорта, в том числе содержащего электронный носитель информации, в случае подачи заявления о выдаче по месту пребывания.

В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки.