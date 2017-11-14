Сокращение производства на московском НПЗ привело к росту оптовых цен на бензин

Бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за неделю подорожал на 2,3%, пишет «Коммерсантъ».

С 7 по 13 ноября цены на АИ-92 выросли до 42,85 тысячи рублей за тонну. Более дорогой АИ-95 подорожал за это время на 1,7% — до 44,99 тысячи рублей за тонну.

Как отмечает издание, это рекордный уровень для 2017 года, подорожание нехарактерно для российского рынка, где в октябре зачастую происходит снижение оптовых цен.

Причиной газета называет приостановку каталитического крекинга на московском НПЗ «Газпром нефти».

Собеседники издания на рынке говорят, что одновременно компания сократила отгрузки бензинов на рынок и начала скупать партии бензина на бирже.

Как отмечается в пресс-релизе «Газпром нефти», установка по крекингу была остановлена для «оптимизации технологического режима», ее работу планируется возобновить в середине ноября.