Geely объявила о планах представить летающие машины в 2019 году

Китайский автопроизводитель Geely намерен через два года представить на американском рынке первую летающую машину собственного производства. Об этом сообщает китайское государственное издание Ecns.cn.

Накануне Geely подписала соглашение о намерении приобрести бостонскую компанию Terrafugia — американского разработчика летающих машин.

Geely заявила, что сделка одобрена властями США.

Компанию Terrafugia создали в 2006 году выпускники Массачусетского технологического университета. В 2012 году она выпустила первую модель летающей машины Transition стоимостью около 280 тысяч долларов.

На прошлой неделе Uber сообщил о том, что к 2023 году собирается запустить в США летающее такси.