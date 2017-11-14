Минобороны РФ предъявило доказательства прикрытия отрядов ИГ военными США

Минобороны РФ заявило, что располагает доказательствами вмешательства американских военных в борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) с целью продвижения своих интересов на Ближнем Востоке. В заявлении ведомства говорится, что вооруженные силы США лишь имитируют противодействие экстремистам, а на деле мешают российским ВКС наносить удары.

В частности, речь идет об отказе военного командования США наносить авиаудары по боевикам, покидающим город Абу-Кемаль, и попыткам помешать действиям российских самолетов.

«Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГ для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении Минобороны.