Сборная Италии впервые за 60 лет пропустит ЧМ по футболу
Сборная Италии по футболу пропустит чемпионат мира впервые с 1958 года: «скуадра адзурра» упустила шанс выйти в финальный этап первенства, не сумев обыграть сборную Швеции на своем поле.
Матч Италия — Швеция завершился со счетом 0:0. Поскольку первый матч между сборными завершился победой шведов со счетом 1:0, по сумме встреч вывел в финальный этап ЧМ-2018 сборную Швеции.
Примечательно, что 60 лет назад, когда сборная Италии также не прошла отбор в финальную стадию чемпионата мира по футболу, турнир прошел в Швеции.
После поражения от шведов вратарь сборной Италии и ее капитан Джанлуиджи Буффон заявил, что прекращает выступления за национальную команду: «Мне просто стыдно, что моя последняя официальная игра совпала с неспособностью претендовать на Кубок мира».
"I'm leaving an Italy side that will know how to speak for itself. Hugs to everyone, especially those I've shared this wonderful journey with."— SPORTbible (@sportbible) 13 ноября 2017 г.
Gianluigi Buffon's post match interview will bring you to tears...😭😓😪 https://t.co/G244t3kaZv pic.twitter.com/8PYdzN1Mmn
О завершении карьеры в итальянской сборной также заявил защитник Джорджо Кьеллини. По его мнению, «шведы заслужили выход на чемпионат мира больше, чем мы», а сборной Италии «после такого провала предстоит много сделать».