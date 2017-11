Сборная Италии впервые за 60 лет пропустит ЧМ по футболу

Сборная Италии по футболу пропустит чемпионат мира впервые с 1958 года: «скуадра адзурра» упустила шанс выйти в финальный этап первенства, не сумев обыграть сборную Швеции на своем поле.

Матч Италия — Швеция завершился со счетом 0:0. Поскольку первый матч между сборными завершился победой шведов со счетом 1:0, по сумме встреч вывел в финальный этап ЧМ-2018 сборную Швеции.

Примечательно, что 60 лет назад, когда сборная Италии также не прошла отбор в финальную стадию чемпионата мира по футболу, турнир прошел в Швеции.

После поражения от шведов вратарь сборной Италии и ее капитан Джанлуиджи Буффон заявил, что прекращает выступления за национальную команду: «Мне просто стыдно, что моя последняя официальная игра совпала с неспособностью претендовать на Кубок мира».

"I'm leaving an Italy side that will know how to speak for itself. Hugs to everyone, especially those I've shared this wonderful journey with."



Gianluigi Buffon's post match interview will bring you to tears...😭😓😪 https://t.co/G244t3kaZv pic.twitter.com/8PYdzN1Mmn