Курдистан отказался от независимости

Власти Иракского Курдистана согласились с решением Федерального суда Ирака, провозгласившим не соответствующим Конституции страны объявление регионом независимости, сообщает Reuters.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум, в ходе которого гражданам был задан вопрос: «Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?». Более 90% проголосовавших высказались за суверенитет.

Вслед за этим власти Ирака заявили, что не признают итоги референдума, и отказались от каких-либо переговоров с правительством Курдистана до отмены итогов пплебисцита. Был введен запрет на международные рейсы в аэропорты Курдистана, а сопредельные государства закрыли пограничные пункты пропуска в регион. Затем армия Ирака начала наступление в провинции Киркук, полностью отбив ее у курдов.

Власти Курдистана предложили правительству Ирака для предотвращения дальнейших столкновений заморозить результаты референдума и начать диалог. Уже после введения режима перемирия Федеральный суд Ирака признает референдум о независимости Курдистана неконституционным.

Наконец 14 ноября правительство Иракского Курдистана объявило, что признает решение суда и считает его «основой для начала всеобъемлющего национального диалога».