США отказались уйти из Сирии до успеха переговоров в Женеве

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские войска не покинут Сирию до достижения положительных итогов в ходе переговоров в Женеве по урегулированию сирийского конфликта, сообщает Reuters.

Глава Пентагона подчеркнул: «Мы не будем уходить сейчас, до того, как женевский процесс начнет работать». По словам Мэттиса, американские войска должны помочь подготовить условия к дипломатическому решению конфликта в Сирии.

Мэттис также заявил, что на юго-западе Сирии уже «работает» зона деэскалации — организация новых подобных зон «позволит людям вернуться в свои дома». При этом американский министр отказался обсуждать детали.

Между тем президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что вывод российских и американских войск из Сирии является необходимым условием разрешения сирийского политического кризиса.