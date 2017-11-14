Мэй пообещала ответить на российскую «угрозу международному порядку»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на банкете от имени лорд-мэра лондонского Сити выступила с обвинениями в адрес России в «масштабных вмешательствах» в выборы других государств. Она также обвинила российские СМИ в умножении фальшивых новостей, пишет The Guardian.

Тереза Мэй заявила, что действия России угрожают международному порядку, от которого зависят все западные страны.

«У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете, и вам это не удастся», — заявила британский премьер. Она пообещала, что Великобритания будет делать все возможное для самозащиты.

Мэй также упрекнула Россию в хакерских атаках на Минобороны Дании и Бундестаг.

13 ноября стало известно, что британские спецслужбы заподозрили «Лабораторию Касперского» в сборе данных о британских пользователях для ФСБ.

Также компанию в шпионаже обвинил американский Белый дом, заявив, что правительство РФ использовало программное обеспечение «Лаборатории Касперского» для «тайного сканирования компьютеров».

11 ноября правительство Испании заявило, что с территории России поступают выдуманные и искаженные новости о Каталонии.