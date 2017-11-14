Медведев предрек России десятилетия американских санкций

Закон США о санкциях против компаний, сотрудничающих с российским энергетическим сектором, означает заморозку текущих отношений США и России на десятилетия. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает «Интерфакс».

Закон о санкциях, объединивший указы бывшего президента США Барака Обамы об ограничениях в отношении РФ из-за Крыма, Донбасса и предполагаемого вмешательства в американские выборы, действует с августа 2017 года. Он наказывает американские и зарубежные компании за сотрудничество с российским нефтегазовым сектором, в частности, в проектах по строительству новых трубопроводов.

По словам Медведева, «сам по себе этот закон не создает принципиально новых правил, но он кодифицирует исполнительные указы администрации США. И если до этого закона все эти санкции можно было отменить актом президента, то сейчас для этого требуются другие решения».

«Это означает, что, по сути, наши отношения будут подорваны на протяжении десятилетий. Люди другие уже будут управлять нашими странами, а отношения вот в таком же состоянии. Мы считаем, что это очень плохо», — отметил премьер.