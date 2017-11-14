Медведев назвал важнейшее достижение России последних лет

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал вхождение России в число стран с цивилизованным уровнем инфляции, сообщает РИА Новости.

«Невозможно планировать нормальный рост экономики в условиях гиперинфляции, сколько бы ни говорили на эту тему — давайте денег напечатаем, качнем их в промышленность, сельское хозяйство, — все съест инфляция. Мы в результате инфляционного таргетирования, в результате курса на снижение инфляции вошли в состав стран с цивилизованным уровнем инфляции. И это, может быть, важнейшее достижение последних лет, если не десятилетий», — сказал Медведев.

Основанием для его заявления стали данные, представленные профильными ведомствами. По данным Росстата, в октябре инфляция в годовом выражении составила 2,7%. Ранее Минэкономразвития снизило прогноз по инфляции на 2017 год до 2,5-2,8% вместо ожидаемых 3,2%. Также свой прогноз скорректировал ЦБ, снизив уровень инфляции до 3% вместо 3,5-3,8%.