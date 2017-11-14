Мемория. Павлик Морозов

14 ноября 1918 года родился Павлик Морозов, из которого сделали символ борьбы с «кулачеством».

Личное дело

Павел Трофимович Морозов (1918-1932) родился в селе Герасимовка Тобольской губернии. Его отец, Трофим Сергеевич Морозов, был этническим белорусом и происходил из столыпинских переселенцев, которые осели в Герасимовке с 1910 года. Павел был старшим из пятерых детей, родившихся в семье. У него было четыре брата: Георгий (умер в младенчестве), Федор, Роман и Алексей.

Трофим Морозов до 1931 года был председателем Герасимовского сельсовета. По воспоминаниям односельчан, используя свою должность, он присваивал себе вещи, конфискованные у раскулаченных, а также спекулировал справками, выдаваемыми спецпоселенцам, с которых «за бланки с печатями три шкуры драл».

Со слов Алексея, брата Павла, их отец «любил одного себя да водку», жену и сыновей своих не жалел. Через некоторое время Трофим Морозов бросил жену Татьяну с четырьмя детьми и стал сожительствовать с женщиной, жившей по соседству. По воспоминаниям сельской учительницы, он регулярно пил и избивал жену и детей даже и после ухода из семьи. После ухода отца на Павла свалились все заботы по крестьянскому хозяйству - он стал старшим мужчиной в семье Морозовых. С родственниками по отцовской линии, которые недолюбливали Татьяну, отношения были напряженными.

2 сентября 1932 года Павел и его младший брат Федор отправились в лес за ягодами и не вернулись. 6 сентября односельчанин нашел в осиннике их трупы с многочисленными ножевыми ранениями.

Суд постановил, что организатором убийства Морозовых был деревенский «кулак» Арсений Кулуканов, приходившийся Павлу дядей. Непосредственными исполнителями убийства стали 19-летний двоюродный брат Павла и Федора Данила Морозов и их собственный дед Сергей (отец Трофима Морозова). Так же в качестве соучастницы по делу проходила бабушка Павла Ксения. Суд приговорил Данилу Морозова и Арсения Кулуканова к расстрелу.

Павел и Федор Морозовы были похоронены на кладбище Герасимовки.

Чем знаменит

Из Павлика Морозова сделали образ пионера-героя, один из значимых символов советской эпохи.

По официальной версии, 25 ноября 1931 года Павлик сообщил следственным органам о том, что его отец, будучи председателем сельсовета, занимается подделкой документов и их продажей «кулакам»-спецпереселенцам, что позволяло им покинуть место ссылки. Трофим Морозов был арестован на следующий день после сыновнего доноса и осужден на 10 лет. Также Павлик Морозов, как сообщается, систематически доносил на «кулаков», укрывающих зерно от государства.

Убийство Павлика Морозова было увязано с делом над его отцом, Трофимом Морозовым, широко освещалось в прессе как проявление кулацкого террора и послужило поводом для широких репрессий во всесоюзном масштабе. Поступок же пионера, донесшего на собственного отца, активно пропагандировался как торжество приоритета классовых интересов над семейными ценностями.

Об «отважном уральском орленке», геройски павшем в борьбе с кулачеством, писали книги, поэмы и песни, на его примере воспитывалось не одно поколение пионеров.

В конце 1980-х, в разгар Перестройки начался пересмотр легенды и переоценка действий, приписывавшихся Павлику Морозову. В 1987 году писатель Юрий Дружников издал в Великобритании книгу «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова», в которой писал, что, культ Павлика Морозова был построен на фальши и поощрялся властями, чтобы привить у советских детей «культуру доноса».

В постсоветскую эпоху имя Павлика Морозова стало нарицательным, как предателя, донесшего на собственного отца, «советского Иуды». В одноименной песне рок-группы «Крематорий» Павлик Морозов представлен как неистребимое вечное зло, от которого все наши беды.

О чем надо знать

Павлик Морозов

Результаты журналистского расследования Евгении Медяковой, опубликованного в журнале «Урал» в 1982 году, показывают, что Павел Морозов к аресту отца был не причастен. Арест Трофима Морозова стал результатом проверки обладателей фальшивых справок после того, как 22 ноября 1931 года на станции Тавда был задержан некто Зворыкин. У него были обнаружены два чистых бланка со штампами Герасимовского сельсовета, за которые, по его словам, он отдал 105 рублей. В справке, приложенной к делу, сказано, что перед арестом Трофим был уже не председателем сельсовета, а «приказчиком Городищенского сельпо».

Показаний мальчика в следственном деле Трофима Морозова Медякова не обнаружила: «Показания Татьяны Семеновны есть, а Павлика – нет. Ибо никаких "заявлений в следственные органы" он не делал».

При этом в обвинительном заключении по делу об убийстве братьев Морозовых следователем Елизаром Шепелевым было записано, что «Павел Морозов подал заявление в следственные органы 25-го ноября 1931 года». Однако много лет спустя в интервью редактору журнала «Человек и закон» Веронике Кононенко и старшему советнику юстиции Игорю Титову Шепелев сказал: «Не могу понять, с какой стати я все это написал, в деле нет никаких подтверждений, что мальчик обращался в следственные органы и что именно за это его убили. Наверно, я имел в виду, что Павел дал показания судье, когда судили Трофима... Выходит, из-за моих неточно написанных слов мальчишку теперь обвиняют в доносительстве?!»

Павел действительно вслед за матерью выступил в суде над Трофимом Морозовым, но в конце концов был остановлен судьей ввиду малолетства. В деле об убийстве Морозова сказано: «При суде сын Павел обрисовал все подробности на своего отца, его проделки». Речь, произнесенная Павликом, известна в 12 вариантах, в основном, восходящих к книге журналиста Петра Соломеина - бывшего уполномоченным райкома по раскулачиванию, который прибыл в Герасимовку через месяц после убийства по заданию Уральского обкома для написания книги о Павлике Морозове.

По мнению британского русиста, филолога и историка, профессора Оксфордского университета Катрионы Келли, убийство Павлика Морозова и его брата Федора было чисто бытовым. Его причиной мог стать конфликт между Павлом и родственниками из-за дележа отцовского имущества.

Прямая речь

«Некоторым сейчас Павлик кажется эдаким напичканным лозунгами мальчиком в чистенькой пионерской форме. А он из-за бедности нашей эту форму и в глаза не видел, в пионерских парадах не участвовал и портретов Молотова, как Амлинский, не носил, и «здравицу» вождям не кричал». Л. П. Исакова, учительница Павла Морозова.

«Раньше к нему приходили с горнами и барабанами. Теперь – с кадилом и молитвами. Этот мальчик умер в 13. Но продолжает жить после смерти. 80 лет не могут забыть имя Павлика Морозова. Жестокая расправа над ним и его братом в лесу тревожит умы историков, и не дает покоя односельчанам. Сегодня ясно – он не герой, и не предатель. И уж точно не пионер. Детская организация появилась в Герасимовке через несколько лет после гибели братьев. Мы исказили историю до неузнаваемости. И мы встали на защиту ребенка. Для нас Павлик Морозов – наш земляк, наш родственник». Директор музея Павлика Морозова в Герасимовке Нина Купрацевич

5 фактов о Павлике Морозове

Имя Павлика Морозова было занесено в Книгу почета Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина под № 001.

1936 года Совнарком СССР постановил соорудить в Москве памятник Павлику Морозову у Александровского сада при въезде на Красную площадь. Однако в итоге монумент был поставлен лишь спустя 12 лет - в детском парке на Пресне, названном в честь пионера-героя. В августе 1991 года памятник был разрушен.

После убийства сыновей Татьяна Морозова покинула село и, боясь встречи с бывшим мужем, долгие годы не решалась навестить родные места. После Второй мировой войны она осела в Алупке, где умерла в 1983 году.

Трофим Морозов, будучи в заключении, участвовал в строительстве Беломорско-Балтийского канала и, отработав три года, вернулся домой с орденом за ударный труд, а затем поселился в Тюмени.

Генеральная прокуратура России, занимающаяся реабилитацией жертв политических репрессий, в 1999 году пришла к выводу, что убийство Павлика Морозова носит чисто уголовный характер, и его убийцы не подлежат реабилитации по политическим основаниям.

Материалы о Павлике Морозове

Юный ленинец Павел Морозов. Виталий Губарев, «Пионерская правда», № 69 от 22 мая 1939 г.

Постановление СНК СССР № 1286 «О памятнике Павлику Морозову» от 2 июля 1936.

«Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова», Юрий Дружников

Группа «Крематорий». Песня «Павлик Морозов»

Письма учительницы Павлика Морозова и его брата Алексея в журнал "Человек и закон"

Катриона Келли «Товарищ Павлик: Взлет и падение советского мальчика-героя»

Статья о Павлике Морозове в Википедии