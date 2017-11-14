Главный онколог Минздрава подтвердил свою отставку

Главный внештатный онколог Минздрава России Михаил Давыдов уходит со своего поста и оставляет должность директора Российского онкологического центра имени Блохина. Он подтвердил эти сведения РБК.

Ранее источник издания рассказал, что Давыдов уволится 27 ноября. Официальный представитель Минздрава России, директор ведомственного департамента общественного здоровья и коммуникаций Олег Салагай отказался комментировать эту информацию, но и не опроверг ее.

«Ухожу, заканчивается контракт, по собственному желанию не продлеваю», — сообщил Давыдов РБК. Он отметил, что не собирается занимать «никаких почетных должностей» и не знает, кто станет его преемником.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский связал уход Давыдова с проблемами выдачи лекарств онкобольным и скандалами вокруг взяток в центре Блохина. Он подтвердил, что пациенты постоянно жалуются на вымогательство.

«Я не думаю, что многое изменится с приходом нового главного специалиста, потому что не они устанавливают общие правила», — сообщил Саверский РБК. Однако он высказал предположение, что борьба за изменение системы могла бы стать важной задачей нового руководителя.

В Минздраве РФ объясняют нехватку обезболивающих препаратов «человеческим фактором» и советуют обращаться на «горячую линию». Глава ведомства Вероника Скворцова ссылалась на нарушение «внутрирегиональной логистики» и слишком долгий процесс выдачи медикаментов со складов.