Сурков назвал приемлемыми только три предложения Волкера по Донбассу

13 ноября в Белграде состоялась встреча спецпредставителя США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в России.

Представители двух стран встретились уже в третий раз в рамках усилий по прекращению войны в Донбассе. Они обсудили совместные усилия в этом направлении и решили, что в дальнейшем работа будет продолжена.

Помощник президента России Владислав Сурков рассказал ТАСС, что на встрече подробно обсуждалось введение сил ООН на Украину. Американский представитель передал предложения своей стороны к российскому проекту резолюции Совбеза ООН. По слова Суркова из 29 абзацев приемлемыми он счел только три.

«Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль», — подвел итоги состоявшейся встрече Сурков.

Он отметил, что обе державы солидарны в необходимости реализации минских соглашений. Однако для этого необходимо укрепить безопасность в зоне конфликта и ускорить выполнение Киевом политических обязательств.

В конце октября Курт Волкер заявил, что самопровозглашенные Донецкая (ДНР) и Луганская (ЛНР) народные республики не будут принимать участие в процессе ввода миротворцев на их территорию.

Полпреды республик посоветовали ему перечитать подлинник минских соглашений, и уяснить, что ДНР и ЛНР являются полноправными партнерами соглашений по приглашению стран «нормандской четверки».