ВЦИОМ отметил рост уверенности опрошенных россиян в пользе опросов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса общественного мнения выяснил, что 90% респондентов уверены в необходимости соцопросов. В прошлом году доля уверенных в этом участников опроса составляла 81%.

По мнению (47%) участников опроса, изучение чаяний граждан РФ полезно для властей, которые призваны эти проблемы решать. Только 9% опрошенных россиян заявил, что соцопросы не нужны.

Однако уровень доверия к соцопросам снизился с 71% в 2015 до 67% сейчас.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов заявил, что переоценить необходимость точной и своевременной информации о состоянии общества для его управления невозможно. Тем более, с появлением новых электронных инструментов.

«Чем больше каналов для обращений, оценок, голосования, тем больше доверия всем каналам обратной связи, в том числе и социологическим опросам. Несмотря на появление альтернативных способов сбора информации, соцопросы остаются незаменимым инструментом анализа общественного мнения благодаря объективности и научности», — заявил он.

Опрос был проведен 7-9 ноября среди 1800 респондентов методом телефонного опроса.