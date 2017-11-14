70% трудоспособного населения оказались владельцами 3% всех богатств

На 3,5 млрд самых бедных людей планеты приходится 70% трудоспособного населения и всего 2,7% совокупного благосостояния. Об этом говорится в отчете Global Wealth Report, подготовленным Credit Suisse.

В среднем каждому из этих 3,5 млрд людей принадлежит активов на менее чем 10 тысяч долларов.

Между тем 1% самых обеспеченных людей планеты владеют 50,1% всех мировых богатств.

С середины 2016 года по середину 2017 года общее мировое благосостояние выросло на 6,4% — до 280 трлн долларов. Рост обусловлен повышением стоимости недвижимости и акций.

За этот период в мире стало на 2,3 млн больше долларовых миллионеров, их общее количество достигло 36 млн человек.