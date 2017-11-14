14 ноября 2017, 20:58
70% трудоспособного населения оказались владельцами 3% всех богатств
На 3,5 млрд самых бедных людей планеты приходится 70% трудоспособного населения и всего 2,7% совокупного благосостояния. Об этом говорится в отчете Global Wealth Report, подготовленным Credit Suisse.
В среднем каждому из этих 3,5 млрд людей принадлежит активов на менее чем 10 тысяч долларов.
Между тем 1% самых обеспеченных людей планеты владеют 50,1% всех мировых богатств.
С середины 2016 года по середину 2017 года общее мировое благосостояние выросло на 6,4% — до 280 трлн долларов. Рост обусловлен повышением стоимости недвижимости и акций.
За этот период в мире стало на 2,3 млн больше долларовых миллионеров, их общее количество достигло 36 млн человек.
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