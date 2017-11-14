СМИ назвали новую дату обращения Путина к Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию после назначения Совфедом выборов главы государства, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Сенатор Алексей Александров ранее сообщал, что решение Совфеда о назначении выборов будет принято на заседании 15 декабря.

13 ноября СМИ сообщали о возможном переносе президентского послания Федеральному собранию с декабря текущего года на январь 2018 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Повышенный интерес к дате президентского обращения связан с информацией о том, что Путин должен сообщить Федеральному собранию о своем решении или отказе баллотироваться на пост главы государства. Пока на эту тему он не сказал ничего определенного.