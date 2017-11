Пальмовый вор оказался способным охотиться на птиц

Зоолог Марк Лэйдр (Mark Laidre) из Дартмутского колледжа, работающий на архипелаге Чагос в центре Индийского океана, обнаружил, что крупные ракообразные, известные под названием пальмовый вор, способных охотиться на птиц.

Пальмовых воров (Birgus latro) часто называют крабами, но это неверно. На самом деле они принадлежат к той же группе ракообразных, что и раки-отшельники. На личиночной стадии он живет в воде и, подобно другим ракам-отшельникам, прячет брюшко в пустых раковинах моллюсков. Взрослые пальмовые воры живут на суше. Они встречаются на многих тропических островах Индийского и Тихого океанов. Питаются они упавшими на землю плодами и содержимым расколотых кокосовых орехов. Иногда они охотятся на мелких сухопутных крабов и даже поедают больных и ослабленных особей своего вида. Максимальная длина пальмового вора достигает 40 сантиметров, вес 4,1 килограмма, размах ног 0,9 метра.

Марк Лэйдр заподозрил, что пальмовые воры могут охотиться и на птиц, когда обнаружил в норе одного из них скелет красноногой олуши (Sula sula). Позже Лэйдр наблюдал процесс такой охоты воочию. Пальмовый вор добрался до птицы, спавшей на ветке дерева в метре от земли. Своей мощной клешней (ее сила превышает силу сжатия челюстей медведя) краб сломал олуше крыло и сбросил птицу на землю. Затем он сломал ей второе крыло, лишив любой возможности скрыться. После этого после этого он и еще пять пальмовых воров разорвали птицу на части и съели.

Зоолог полагает, что увиденный им эпизод может не быть единичным случаем. Он оценил распространенность птиц, гнезда которых расположены на земле, и пальмовых воров на разных островах и установил, что такие птицы избегают селиться на тех островах, где живет много этих ракообразных. Зато птицы, сооружающие гнезда на деревьях, уживаются с пальмовыми ворами (те неспособны подниматься по стволу высоко). Чтобы полностью проверить свою гипотезу, Лэйдр установит видеокамеры, реагирующие на движения, возле нор пальмовых воров.

Работа опубликована в журнале Frontiers in Ecology and the Environment.