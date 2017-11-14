Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
14 ноября 2017, вторник, 14:56
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
14 ноября 2017, 13:44
биология животные Индийский океан

Пальмовый вор оказался способным охотиться на птиц

Пальмовый вор
Пальмовый вор
DIAC images

Зоолог Марк Лэйдр (Mark Laidre) из Дартмутского колледжа, работающий на архипелаге Чагос в центре Индийского океана, обнаружил, что крупные ракообразные, известные под названием пальмовый вор, способных охотиться на птиц.

Пальмовых воров (Birgus latro) часто называют крабами, но это неверно. На самом деле они принадлежат к той же группе ракообразных, что и раки-отшельники. На личиночной стадии он живет в воде и, подобно другим ракам-отшельникам, прячет брюшко в пустых раковинах моллюсков. Взрослые пальмовые воры живут на суше. Они встречаются на многих тропических островах Индийского и Тихого океанов. Питаются они упавшими на землю плодами и содержимым расколотых кокосовых орехов. Иногда они охотятся на мелких сухопутных крабов и даже поедают больных и ослабленных особей своего вида. Максимальная длина пальмового вора достигает 40 сантиметров, вес 4,1 килограмма, размах ног 0,9 метра.

Марк Лэйдр заподозрил, что пальмовые воры могут охотиться и на птиц, когда обнаружил в норе одного из них скелет красноногой олуши (Sula sula). Позже Лэйдр наблюдал процесс такой охоты воочию. Пальмовый вор добрался до птицы, спавшей на ветке дерева в метре от земли. Своей мощной клешней (ее сила превышает силу сжатия челюстей медведя) краб сломал олуше крыло и сбросил птицу на землю. Затем он сломал ей второе крыло, лишив любой возможности скрыться. После этого после этого он и еще пять пальмовых воров разорвали птицу на части и съели.

Зоолог полагает, что увиденный им эпизод может не быть единичным случаем. Он оценил распространенность птиц, гнезда которых расположены на земле, и пальмовых воров на разных островах и установил, что такие птицы избегают селиться на тех островах, где живет много этих ракообразных. Зато птицы, сооружающие гнезда на деревьях, уживаются с пальмовыми ворами (те неспособны подниматься по стволу высоко). Чтобы полностью проверить свою гипотезу, Лэйдр установит видеокамеры, реагирующие на движения, возле нор пальмовых воров.

Работа опубликована в журнале Frontiers in Ecology and the Environment.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры Дмитрий Страшнов ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.