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14 ноября 2017, 10:00
археология Грузия химия

На стенках древних сосудов найдены следы вина возрастом восемь тысяч лет

Georgian National Museum

При раскопках древних поселений, относящихся к культуре Шулавери-Шому в Грузии, были найдены осколки глиняных сосудов со следами солей винной кислоты на стенках, что служит древнейшим известным науки свидетельством виноделия. Возраст находок около восьми тысяч лет.

Раскопки поселений Шулавери-гора и Гадачрили-гора, которые находятся в пятидесяти километрах к югу от Тбилиси, проводились с 2012 года. Радиоуглеродная датировка показывает, что возраст сделанных там находок составляет от 7890 до 8020 лет. Фрагменты керамики, найденные археологами, исследовала группа ученых из Грузии, США, Франции, Италии, Израиля и Дании под руководством Патрика Макговерна (Patrick Edward McGovern)– основателя лаборатории биомолекулярной археологии в Пенсильванском университете. Макговерн уже давно занят восстановлением состава древних напитков по следам органических соединений на керамике. Для этого в его лаборатории используются такие методы как инфракрасная спектроскопия, масс-спектрометрия и другие. Некоторые из древних напитков, рецептуру которых восстановил Макговерн, были даже выпущены в небольшом количестве современными производителями. Среди них напитки древних фригийцев, жителей доколумбовой Америки, китайцев, викингов, египтян и этрусков.

В данном случае Макговерн и его коллеги убеждены: следы солей винной, яблочной, янтарной и лимонной кислоты на древних сосудов, указывают, что в них содержалось вино, полученное из культурного винограда (Vitis vinifera). Выводы ученых подтверждают изображения виноградных гроздей, украшающие некоторые из найденных сосудов.

Предыдущий рекорд древности (7,4–7 тысяч лет) принадлежал вину, следы которого нашел все тот же Макговерн с коллегами на керамике из неолитического поселения Хаджи-Фируз-тепе на северо-западе современного Ирана. Самым же древним алкогольным напитком ученые считают напиток из сброженной смеси фруктов, риса и меда, открытый в неолитическом Цзяху (Китай, около 9000 лет назад).

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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