Рыбы-топорики обладают зрительными рецепторами необычного типа

Биологии обнаружили у глубоководных рыб из рода Maurolicus, относящегося к семейству рыб-топориков (Sternoptychidae), новый тип зрительных рецепторов.

Рецепторы сетчатки большинства позвоночных животных снабжены светочувствительными клетками двух типов. Наиболее чувствительные к свету клетки-палочки отвечают за ночное зрение, а разные типы клеток-колбочек, чувствительные к разным участкам спектра, обеспечивают цветное зрение. Глубоководные рыбы обитают в условиях недостаточного освещения, поэтому большинство их видов вовсе утратили колбочки.

В сетчатке рыб из рода Maurolicus тоже имеются только палочки, однако их поведения не вполне укладывается в обычные для глубоководных рыб схемы. Во время вечерних и рассветных сумерек эти рыбы, следуя за своей добычей – планктоном, совершают вертикальную миграцию, поднимаясь ближе к поверхности, где уровень освещенности требует использования как палочек, так и колбочек. Таким специфическим условиям соответствует обнаруженный у этих рыб тип фоторецепторов, который ученые назвали «палочковидными колбочками».

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.