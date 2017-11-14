Путин подведет военные итоги года 22 декабря

В конце декабря президент РФ Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. Как сообщили «Коммерсанту» собственные источники, скорее всего, оно состоится 22 декабря

Ожидается, что российский лидер подведет военные итоги 2017 года и расскажет о перспективах на 2018 год.

«Мероприятие запланировано на вторую половину декабря, Владимир Владимирович как верховный главнокомандующий будет на нем присутствовать», — уточнил собеседник издания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не может исключать присутствия Путина на заседании расширенной итоговой коллегии Минобороны.

Еще один источник «Коммерсанта» сообщил, что президент, скорее всего, будет говорить о необходимости иметь сильную армию, но без излишней милитаризации и гонки вооружений с США. Помимо этого президент наверняка подведет предварительные итоги операции в Сирии. Ожидается, что будут обсуждаться темпы перевооружения армии, создание новых соединений и объединений на границах РФ, укрепление военного потенциала на Дальнем Востоке, в Арктике и Крыму. Президент, скорее всего, подчеркнет важность выполнения Минобороны социальных обязательств перед военными в части обеспечения денежным довольствием и жильем.