В Верховной Раде решили отказаться от разрыва дипотношений с РФ

Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны отказался от упоминания в законопроекте по Донбассу разрыва отношений с РФ. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Мы консенсусно согласовали, что это — полномочия исключительно исполнительной ветви власти. Чтобы сохранить четкое распределение и независимость ветвей власти... мы не будем говорить исполнительной власти, как им выполнять закон. Закон предоставит РФ статус агрессора. При таких условиях очевидно, что дипломатические отношения исполнительной властью будут разорваны во исполнение этого закона. Мы решили — не будем кабмину об этом говорить», — сказал Винни.

О появлении в законопроекте об особенностях госполитики по обеспечению суверенитета Украины в Донецкой и Луганской областях нормы по разрыву дипотношений с РФ СМИ сообщили еще 8 ноября. Однако украинские депутаты опровергли это сообщение, предположив, что такое решение нужно принимать отдельно.

В Кремле заявили, что разрыв отношений с Россией является суверенным делом Украины.