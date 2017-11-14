Райкин призвал урезонить Владимира Мединского

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин обвинил министра культуры РФ Владимира Мединского в стремлении отомстить театру за заявление его худрука о «наездах на искусство», сообщает телеканал «Дождь».

Райкин заявил, что Мединский «не может мне простить моего высказывания на съезде Союза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра «Сатирикон». По словам худрука «Сатирикона», министр «просто вредит самым последовательным, прицельным, планомерным образом».

Обращаясь к «высоким властным инстанциям, которые находятся над Министерством культуры», Райкин отметил: «Ну давайте, дорогие друзья, как-то урезоним нашего министра, понимаете, который просто целенаправленно, злонамеренно вредит государственному театру, которому скоро исполнится 80 лет, который создал Аркадий Райкин, которым я руковожу 30 лет, у этого театра есть очень серьезные заслуги, мне кажется, перед культурой отечественной».

Напомним, в октябре 2016 года Райкин заявил, что представители власти не должны считать себя единственным носителем нравственности: «Группки оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут, к которым как-то очень странно власть нейтральна — дистанцируется. Мне кажется, что это безобразные посягательства на свободу творчества».

Вслед за этим глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что цензуры в России «ни в какой форме нет».