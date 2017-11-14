Мусульмане России предложили ввести уроки религии в 4-11 классах

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамир Мухетдинов заявил, что ДУМ предлагает проводить уроки по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» не только в начальной, но и средней и старшей школе, сообщает РБК.

По словам Мухетдинова, данный предмет следует преподавать ученикам не только 1-4, но и 5 класса, а затем продлить до 11 класса.

Мухетдинов отметил, что глава ДУМ муфтий Гайнуддин «на образовательной конференции сказал: для того, чтобы баланс межрелигиозного межнационального состояния в России не ухудшать, давайте поэтапно реализовывать эту стратегическую задачу».

Дальнейшее обсуждение данной темы, по словам зампреда ДУМ, возможно после того, как представители других религий подтвердят свою готовность с точки зрения учебных пособий, подготовки преподавателей, настроения родителей.

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил: «С мусульманами сотрудничает Отдел религиозного образования и катехизации РПЦ. Могу лишь сказать, что это [изучение основ религиозных культур] даст возможность получить представление как о своей собственной религиозной культуре, так и религиозных культурах других традиционных религий».