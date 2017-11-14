Путину показали робота-канатоходца и умный дом

Президент России Владимир Путин посетил компанию «Российские сети», где дал команду на ввод в эксплуатацию трех подстанций в Москве, Самаре и Калининграде, которые будут использоваться на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении «Россетей» говорится также, что Путину был представлен умный дом будущего, где применяются системы контроля за электропотреблением.

Кроме того президенту продемонстрировали робототехнический комплекс «Канатоход».

«Инновационный прибор позволяет без участия персонала дистанционно обеспечивать мониторинг, выявление и определение локации мест возможных повреждений на линиях электропередачи. Применение технологии снижает время диагностики более чем в 10 раз», — отмечается в заметке.

Речь, судя по всему, идет о приборе, состоящего из тележки с измерительной аппаратурой и квадрокоптера. Квадрокоптер устанавливает тележку на молниеотвод, натянутый над линией электропередачи, после чего прибор передвигается по этому тросу и фиксирует дефекты.